Refuerzan la campaña contra el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave y no tiene tratamiento. Por eso la importancia de que todos puedan acceder a la dosis correspondiente. Deben vacunarse todas las personas desde los 6 meses de edad y los adultos nacidos posteriormente a 1965 que no cuenten con la dosis recomendada.

