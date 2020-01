Fernando Espinoza: “Después de cuatro años los intendentes volvimos a entrar a la Casa Rosada para llevarles soluciones a los argentinos”

“Tuvimos una excelente reunión con nuestro querido Jefe de Gabinete, fue muy productivo, después de cuatro años la mayoría de los intendentes del gran Buenos Aires volvimos a entrar a la Casa de Gobierno para trabajar en darle soluciones a los argentinos. Me parece muy importante que estemos trabajando juntos el gobierno nacional, provincial y los intendentes en un tema tan importante como el de Precios Cuidados”, afirmó Fernando Espinoza. Durante la reunión, los intendentes recibieron la sugerencia del Jefe de Gabinete de la Nación para involucrarse en el control del programa y la manera en que será coordinado en los municipios que dirigen. “Vamos a trabajar no solamente la supervisión desde el estado local, sino también hacerlo con todas las fuerzas vivas de la comunidad, que la sociedad se involucre para defender la economía de cada una de las familias”. “Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en las ferias que llevamos a las plazas, para que la gente pueda comprar los alimentos de primera necesidad y de la misma calidad a precios mucho más bajos”, expresó el jefe Comunal en relación con el Programa Súper Podemos que se lleva adelante en La Matanza y que permite acceder a precios accesibles en ferias itinerantes. Para Espinoza, “el mensaje que estamos dando hoy es que todos los niveles del Estado estamos trabajando en el objetivo de reactivar la economía. Estamos unidos construyendo la Argentina que queremos, comprometidos con lograr que vuelva la generación de empleo y la dignidad a todos los hogares del país”, enfatizó el intendente de La Matanza.

