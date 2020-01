Fernando Espinoza sobre la entrega de la tarjeta Alimentar: “Vamos a impartir Justicia Social con una lógica solidaria”

“Empezamos por los que más lo necesitan para llegar a todos. Vamos a impartir Justicia Social con una lógica solidaria”. Ese es el criterio que enfatizó el intendente Fernando Espinoza, al anunciar la realización del operativo de entrega de la tarjeta “Alimentar” en La Matanza.



Este lunes 20 de enero comienza ejecución del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” en la provincia de Buenos Aires y el punto de partida será justamente el municipio encabezado por Espinoza. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el intendente harán el recorrido inicial por el operativo que se desarrollará en la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo.

“El plan Argentina Contra el Hambre es más que una iniciativa del gobierno. Se trata del inicio del camino hacia una Argentina unida y de pie. Es la demostración del trabajo que estamos llevando adelante la Nación, la Provincia, cada municipio y el conjunto de los sectores de la sociedad que nos hemos unido para resolver la emergencia social y económica en equipo. Porque solo con unidad y trabajo lograremos reconstruir la Argentina que queremos.”, remarcó Espinoza al explicar las expectativas que genera el operativo.

El intendente destacó la relevancia que tendrá el plan en la cadena de consumo y detalló: “Esperamos que el impacto positivo se extienda a los productores y empleados del rubro de la alimentación, a partir de la dinamización de la actividad económica. Cada beneficiario va a comprar en los comercios más cercanos, y eso va a ayudar a reactivar el consumo, que sólo en el 2019 cayó 10,8%”.

Espinoza finalizó enfatizando el objetivo de este histórico operativo que se inicia el lunes en La Matanza. “Necesitamos que a ningún argentino le falte un plato de comida en la mesa, porque con hambre no hay futuro. Desde el 10 de diciembre la Argentina tiene nuevas prioridades, y empiezan por los más vulnerables. Por eso desde este año empezamos a construir entre todos el país que soñamos. Una Argentina unida y solidaria”, sentenció.

¿A quiénes está dirigida la tarjeta “Alimentar”?

La tarjeta “Alimentar” está destinada a mejorar los ingresos que las familias en situación de vulnerabilidad social destinan a la compra de alimentos, priorizando aquellos hogares con niñas y niños menores de 6 años de edad, mujeres embarazadas (a partir de los 3 meses) y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Cómo saber si sos titular de una tarjeta?

• ANSES notificará a los titulares de la tarjeta para que puedan retirarla

• Los titulares podrán visualizar la información ingresando su número de DNI a http://www.desarrollosocial.gob.ar/padron/

¿Cómo será la distribución de la tarjeta en La Matanza?

El predio de la Universidad Nacional de La Matanza (Pte. PERON 2230- San Justo) será el punto en nuestro distrito donde se hará entrega de la mencionada tarjeta y estará dispuesto de la siguiente manera:

– SEMANA DEL 20 al 24 de ENERO: TITULARES CON APELLIDO A a la F

– SEMANA DEL 27 al 31 de ENERO: TITULARES CON APELLIDO G a la Z

• En una primera posta, el titular deberá validar su identidad presentando el DNI actualizado (no es válido la constancia de DNI en trámite) y la verificación de asignación del beneficio en la aplicación provista (SMS o MAIL). Sin embargo, si la persona no se encuentra en el padrón de Titulares, ni cuenta con la notificación formal de ANSES será derivado a la zona de asesoramiento y orientación en donde se le explicaran los motivos de su no inclusión en este primer tramo del programa y se le orientará para realizar los pasos necesarios para ser dado de alta en el padrón en caso de ser un público objetivo del Plan.

• En la segunda posta, ingresan sólo las/os titulares habilitados para retirar la tarjeta (sin acompañantes, solo niña/o en caso de ser necesario) en donde se podrán contar con pequeños espacios de talleres o charlas cortas sobre sensibilización acerca de diferentes temáticas como nutrición, género, salud, etc.

• Por último, en la tercera etapa del operativo, se realiza la firma de la documentación con el personal bancario y se hace entrega de la tarjeta con el saldo correspondiente ya cargado y habilitado para su uso. Todos los meses, el Gobierno Nacional recargará con montos que dependerá de la cantidad de hijas/os a cargo (con una hija/o percibirán $4.000 mensuales mientras que con dos hijas/os o más serán $6.000). La tarjeta se podrá utilizar para la compra de todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas, y no permitirá extraer dinero en efectivo.