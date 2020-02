Fernando Espinoza supervisó las obras del Mega Plan Hidráulico 20-21 en Rafael Castillo

Estas tareas se enmarcan en el Plan Hidráulico 2020-2021 y terminarán con las inundaciones de la zona. “Esta es una obra de inversión municipal. En realidad, la ejecución es responsabilidad de la Provincia, pero después de cuatro años de macrividalismo, en los que se pararon todas las obras en nuestro Distrito, tomamos la posta con recursos propios. No debe haber muchos lugares en el país en los que un Municipio se haga cargo de una obra como de semejante envergadura con un valor de recursos propios”, enfatizó el jefe comunal. Y agregó que “además, esto nos va a permitir poder asfaltar cientos de cuadras, que sin esta obra hidráulica primero, no hubiera sido posible”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.