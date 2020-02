El concejal “Choper” Valdez vuelve a su banca tras dos meses de licencia

En este marco hay dos versiones que circulan: una indica que Ricardo Valdez se cansó de esperar y los movimientos en el Gobierno Nacional son tan lentos en ese sentido que su puesto prometido no está asegurado en lo más mínimo. Mientras que por otro lado se dice que el concejal Caruso no estaba haciendo las cosas de manera ciento por ciento leal a Fernando Asencio y por esto el exdiputado le pidió a “Choper” que regresara a su lugar. Cualquiera sea la verdad, el discurso de Valdez será afirmar que vuelve a su banca por pedido de Fernando Asencio, por una necesidad de índole político partidaria.

