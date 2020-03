Advierten que comercios que permanezcan abiertos sin estar autorizados, serán clausurados

En tanto, no tienen autorización para abrir, rotiserías, pizzerías, parrillas, restaurante, expendio de empanadas, venta de conos de papas, etc. En todos los casos, los empleados y empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación para preservar la salud de las trabajadoras y trabajadores.

