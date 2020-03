Intendentes bonaerenses salieron a las calles a controlar precios

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de un operativo de control que jefes comunales de distritos bonaerenses llevaron a cabo con el fin de garantizar que no se cometan abusos en los precios de artículos indispensables para combatir la propagación del COVID-19 “Desde el Municipio vamos a seguir trabajando, y más aún en estas circunstancias, para que no haya irresponsabilidades con los precios máximos fijados por el Gobierno Nacional de los productos alimenticios, de higiene, medicamentos y alcohol en gel”, dijo. Además, el jefe comunal remarcó: “estamos viviendo momentos que nos definen como sociedad, que requieren la solidaridad de todos y todas. Nosotros vamos a garantizar que las normas se cumplan para cuidarnos entre todos”. En La Matanza, Espinoza puso a disposición el número telefónico de su oficina para que se hagan las denuncias: 11- 44413551. “Cualquier vecino o vecina de La Matanza puede llamar directamente para que nos comunique dónde hay situaciones irregulares de abuso”, explicó Los operativos se realizaron tanto en grandes cadenas de hipermercados, como en farmacias y los jefes comunales coincidieron en que este tipo de operativos serán permanentes durante todo el tiempo que dure la situación de emergencia y, especialmente, durante la cuarentena para el aislamiento preventivo y obligatorio

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.