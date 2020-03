Denuncian faltante de insumos en el Hospital Simplemente Evita 

La preocupación es no poder garantizar una correcta atención frente a la pandemia en un contexto de salarios bajos, precarización laboral y falta de personal. “Reclamamos el aumento urgente y de emergencia del presupuesto de salud para garantizar la provisión de insumos, de instrumental y de recursos humanos a los hospitales y centros de salud de la Provincia de Buenos Aires y la inmediata recuperación salarial de los mismos que no se agota en bonos de emergencia”, demandaron los profesionales.

Esta situación es atribuida por los profesionales, a los “años de abandono presupuestario que hoy se ponen de relieve más que nunca en esta pandemia, que no solo ha redundado en un déficit general de insumos e instrumental, sino también en una respuesta insuficiente en la composición numérica de los planteles profesionales y no profesionales”.

En reuniones mantenidas entre autoridades locales y jefes de servicio, “se puso en evidencia que ante el aumento de la demanda de atención de pacientes con problemas respiratorios o febriles no se dispone de la provisión necesaria de insumos para la protección del personal hospitalario de conjunto”, manifestaron a través de un comunicado. Según detallaron, el gobierno central envió unos 120 kits de elementos de protección, cuando cotidianamente, al hospital asisten más de 500 trabajadores. “Algunos insumos están siendo suficientes en la actualidad con la demanda baja, pero claramente no alcanzarán si la misma aumenta, como lo dicen todas las previsiones”, explicaron.

