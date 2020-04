La UOM La Matanza denunció que intiman  a trabajadores para que violen la cuarentena 

El Secretario General de la organización, Hugo Melo, aseguró: “priorizamos la salud de los trabajadores en esta emergencia sanitaria y vamos a tomar todas las medidas necesarias para protegerlos, como gremio no vamos a permitir que ninguna empresa metalúrgica que no esté dentro de los trabajos declarados esenciales en el decreto presidencial, exponga la salud de los compañeros ante la pandemia internacional por la cual nos tenemos que quedar todos en casa”.

