Se registró la segunda muerte por Coronavirus de La Matanza

Según se informó, la víctima no registraba viajes al exterior ni contacto estrecho con personas que hayan regresado de un país considerado de riesgos. En la planta base de la empresa dedicada al transporte de alimentos, denunciaron que la compañía no tomó las medidas de bioseguridad correspondiente para proteger a sus empleados, quienes se encuentran en estado de alerta.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.