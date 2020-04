La APDH local pide alimentos para abastecer merenderos y comedores

Si bien desde el organismo reconocen las tareas de asistencia llevadas adelante por el Gobierno Nacional, provincial y Municipal junto a organizaciones de la comunidad, para asistir a quienes más lo necesitan, hacen hincapié en que “la mano del Estado no llega a toda la población, puntualmente a las más alejadas de los centros urbanos, que no soporta el aislamiento social por las condiciones de vida que viene soportando”, lamentaron.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.