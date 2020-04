Desesperado pedido de ayuda para un hombre con problemas psiquiátricos

Vive en Ramos Mejía y sus vecinos solicitan la intervención del Municipio para su asistencia, ya que se encuentra solo, sin familiares que se responsabilicen por él.Vecinos de un complejo habitacional de Villa Luzuriaga solicitan la intervención del Municipio para brindar asistencia a un hombre de unos 35 años, que vive en el mismo y tiene graves problemas de salud.



«Él vive solo y en las peores condiciones. Creemos que no come ni toma agua, porque en su casa no tiene, y posiblemente sea adicto. Todas las noches grita y pide ayuda porque se descompensa”, relató Andrea, vecina del lugar.

De la familia del joven, llamado Ignacio, los vecinos solo saben que tiene un medio hermano con el cual no tiene relación. El departamento que habita, pertenecía a su mamá que falleció.

“No trabaja y por lo que creemos, comía sobras que buscaba en el shopping y en el cine, porque veíamos que eso tiraba en los cestos de basura. Deambulaba en esos lugares todo el día y volvía a dormir, pero con lo del aislamiento, no debe tener de donde sacar comida”, detalló Andrea. Los vecinos no descartan que tenga problemas de adicción.

En el complejo habitacional, destacan que el hombre no es violento ni tuvieron problemas con él, pero la situación se agrava cada día y no saben cómo brindarle asistencia. “Todas las noches grita pidiendo ayuda. Hace unos días decía que no podía caminar. Llamamos a la ambulancia, vinieron, lo atendieron y el diagnóstico fue que estaba deshidratado”, contó la mujer.