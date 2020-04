Sin salidas recreativas, el aislamiento continúa  con las mismas restricciones en La Matanza 

Que La Matanza, con una población que supera los 2 millones de habitantes, no cumple con dichos requerimientos. “En aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones”, estableció el gobernador Axel Kiciloff.

En el Distrito, no se aplicará la medida que permite a los menores y adolescentes, salir por el lapso de una hora a no más de 500 metros del hogar, con fines de esparcimiento. Solo se podrá hacer uso de beneficio, aquellas ciudades de baja densidad poblacional y que no registren circulación viral.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.