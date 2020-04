Transportistas escolares de La Matanza desesperados por la imposibilidad de trabajar

Con las clases suspendidas por tiempo indeterminado, el rubro es uno de los más golpeados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No tenemos plan b ni manera de adaptar la actividad a esta situación”, explicaron desde UTEAM.



La Unión Transportistas Escolares y Afines de La Matanza (UTEAM) salió a advertir sobre la grave situación que atraviesan las 600 familias que se dedican a la actividad en el Distrito, debido a la suspensión de clases y salidas recreativas, en el marco del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional para frenar el avance del Coronavirus en el país.

Sin una fecha certera para la finalización de la cuarentena y sabiendo que el retorno a las aulas será una de las últimas actividades en normalizarse, los transportistas escolares atraviesan un presente complejo.

Fernando D’urso, miembro de UTEAM, explicó que ante el aislamiento el rubro no tiene manera de reinventarse. “En otros casos, pueden ofrecerse un servicio de delivery, por ejemplo, nosotros no tenemos esa chance, no tenemos un plan b”.

A medida que avanza la cuarentena administrada, distintas actividades comienzan a reactivarse, respetado determinados requisitos y garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad indicadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Pero en el caso del transporte escolar, esa re adaptación no es posible. Cuando podrán llevarse a cabo actividades relacionadas al rubro, es absolutamente incierto. “Nosotros no tenemos un horizonte. En el momento es que este virus dé respiro, recién se hablará sobre la vuelta a clases y no sabemos cuándo pasará”, lamentó D’urso.

Hasta el momento, ninguna de las medidas lanzadas por el Gobierno Nacional, han alcanzado a los transportistas. “Son muy pocos los compañeros que han podido cobrar el IFE, porque sus ingresos superan a los de la categoría B del monotribuno”, contó el trabajador.

Además, muchos transportistas son titulares de los vehículos. “Por este motivo, el Estado interpreta que no somos personas que necesitamos ayuda, pero somos familias que tenemos este micro emprendimiento. Podemos tener un resguardo por alguna urgencia, por si se rompe algo de una unidad, pero no para vivir sin trabajar por meses”, advirtió el transportista.

Para paliar la desesperante situación que atraviesan, desde UTEAM piden que el Municipio de La Matanza acelere el pago que tiene pendiente por el servicio que brindaron a la Comuna trasladando niños y niñas a las colonias de vacaciones durante el verano.