Irregularidades en el pago de quincenas y suspensiones en la fábrica El Orden

“Esta semana, nos depositaron 5 mil pesos a cuenta de la próxima quincena, cuando todavía no pagaron esta quincena, no terminan de pagar nunca”, contó Cabeda, quien señaló que “la gente está sufriendo, todos venimos endeudados porque no podemos cubrir los gastos que toda familia tiene. También hay compañeros que están muy bajonados”.

En este sentido, Cabeda agrego: “quieren mostrar que no pueden pagar, pero este beneficio no les corresponde por estar al frente de una empresa productora de alimentos”. Además el trabador aseguró que la planta trabaja %100 y en ningún momento paro su producción por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Los trabajadores debían cobrar las horas trabajadas y el 70 por ciento en el caso de las horas en suspensión. Pero la firma no cumplió. “Aducen una baja en las ventas y que no pagan porque están esperando el beneficio del Estado”, reveló el delegado gremial, en referencia al programa de asistencia implementado por el gobierno de Alberto Fernández para asistir a empresas que tuvieron que cesar sus actividades y están teniendo pérdidas económicas.

Pero en esa reunión, no hubo un acuerdo. Según explicó Cristian Cabeda, delegado de la fábrica, para llevar a cabo dichas suspensiones, los directivos de El Orden debían realizar una presentación en el Ministerio de Trabajo, acción que no efectuaron.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.