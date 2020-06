Curas villeros de La Matanza denuncian maniobras para vincularlos a toma de tierras

«Expresamos nuestro total repudio a los inescrupulosos oportunistas que aprovechan estos legítimos reclamos para realizar negocios turbios. La tierra es para quien la necesita y no tiene medios para adquirirla, no para quienes pretendan lucrar con la necesidad de los pobres», advirtieron en el texto difundido a la prensa.

«Los curas de barriadas vulnerables no organizan tomas como algunos andan diciendo. Estos hechos no son nuevos. Junto con las necesidades, muchos utilizan a los vecinos como punta de lanza y, una vez que los terrenos están ocupados, los desalojan e inescrupulosamente los venden ante la vista gorda de muchos», advirtió el prelado.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.