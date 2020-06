Perdió a su hermano durante un robo y lamenta que “nada cambió” en el barrio

“También hemos visto, estando a la par del personal policial, que muchas veces no tienen directivas claras de sus superiores. Los suben al patrullero y los largan a la calle. No hay una estrategia para brindar seguridad”, reprochó Carballo.

Como resultado de una cadena en la que varios eslabones fallan, muchas veces las mismas autoridades policiales no hacen los reclamos correspondientes, argumentan, porque no les dan respuesta.

