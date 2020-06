Exigen que designen  profesionales de la salud en el único consultorio diverso del distrito

Pero la falta de acceso a la salud no es el único derecho al que el colectivo travesti-trans no puede acceder. “Aún en este contexto de pandemia, muchas compañeras han tenido que volver a parase en una esquina, con todo lo que eso implica”, lamento Florencia Guimaraes García.

