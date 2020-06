En medio de un papelón, Troncoso sigue debilitando su imagen gremial

El líder gremial no sólo no aclaró en ningún caso que el bono no será para todos los trabajadores municipales, sino que lo anunció como un logro del Sindicato y dio a entender que el bono reemplazó el aumento que debería darse en negociaciones paritarias. “Estamos atrasados en los salarios, es conocido desde hace meses y esta vez pudimos lograr estos acuerdos en la mesa de diálogo”, afirmó Daniel Troncoso e inmediatamente aclaró que desde la intendencia le aclararon que no habrá discusión paritaria al menos hasta fin de año. En ese marco, el gremialista anticipó que mañana se estaría depositando el medio aguinaldo para los trabajadores municipales, como si fuese otro logro del sindicato.

