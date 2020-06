Preocupado por el aumento de casos, Espinoza se manifestó a favor de endurecer la cuarentena

Ante este panorama, Espinoza no dudo en asegurar que “son necesarias más medidas restrictivas” para placar la curva de contagios. “Empieza a haber muchos contagios cercanos, un fenómeno que hace 10 días no ocurría; en todos los barrios sabemos de gente que está contagiada y eso genera temor en muchos vecinos”, dijo el intendente.

