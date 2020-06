Espinoza insiste en «la necesidad de endurecer algunas medidas para frenar el ritmo de contagios en el AMBA»

En cuanto a las medidas concretas tanto para los comercios como para las industrias, Espinoza explicó que en la videoconferencia “hubo consenso en la idea de volver a una apertura de sólo comercios esenciales, y que el transporte público también sea exclusivo para trabajadores de actividades esenciales. En cuanto a industrias, desde ya que las esenciales deben permanecer abiertas, pero las que no lo son y fueron habilitadas a reabrir deberán ajustarse a protocolos más estrictos de salud y garantizar el transporte de sus empleados en forma particular, sin usar el transporte público”, afirmó Espinoza.

“No podemos ignorar lo que ha pasado y pasa en el mundo. No podemos hacer de cuenta que a nosotros no nos va a pasar. Sería una peligrosa mezcla de soberbia, ingenuidad y desconocimiento”, afirmó Espinoza.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.