“Nos va a cuidar, porque se convirtió en un ángel”, dijo el hermano del joven asesinado durante un robo

“Son ellos, me dijeron que son ellos sin dudarlo y que me quede tranquilo”, manifestó el padre de Nahuel. En el crimen habría intervenido un cuarto hombre que está prófugo.

“Nos genera cierta tranquilidad saber que están presos, pero mi hermano ya no está más, no me lo devuelve nada”, dijo Brian Zarate, hermano del joven de 22 años asesinado en la intersección de las calles Cañuelas y El Naranjo en el barrio San Ignacio de Virrey del Pino, durante un robo.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.