“Me lo fusilaron como a un perro, no le dieron ninguna oportunidad”

“Ella (por Juárez) me consolaba y me decía que tranquilice a mi mamá. Viendo las fotos y videos que me fueron pasando vecinos, la reconocí. No podía creer que era ella”, aseguró Cintia Verón. Mediante las cámaras de seguridad de la zona y los testigos, tanto Ezequiel Benítez como Cintia Juárez, fueron detenidos por orden de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Tathagian.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.