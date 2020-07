El presidente de los Bomberos Voluntarios de La Matanza se mostró conmovido por la muerte de 3 personas durante un incendio ocurrido en la cerca del mediodía de ayer en un edificio de la localidad de Ramos Mejía. Entre las víctimas fatales, había una nena de 10 años. “Pusimos todo, pero no pudimos. No llegamos a salvarlas”, lamentó.

