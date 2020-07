En medio de la crisis por la pandemia, sector del macrismo hace negocios con la comida

Al día siguiente Marta Díaz cuestionó: “Me parece perfecto pero quiero saber dónde es el lugar donde se encuentra el supermercado”. No tuvo la misma suerte que Paula Destino y Karely Valiente, no le respondieron.

“Esa gente nos donó, bueno… ahora ya… no pueden donarnos eternamente… entonces ahora la gente va a poder comprar, pero va a poder comprar a precios baratos, y va a poder comprar marca, y va a poder comprar… diversidad, y va a poder recibir en su casa y no tener que salir… y sin costo. Así que… eso es Tienda Vecinal”, detalló en Facebook Live.

Cabe destacar que la tienda de Creus sólo hace entregas en el partido de La Matanza. “Por ahora” aclaran, dejando en evidencia que no es un emprendimiento pensado en las necesidades de los matanceros. Los hipermercados y los supermercados trabajan hace tiempo en línea y tienen entrega a domicilio. Los de cercanía implementaron el sistema al comienzo de la cuarentena y no cobran el envío, al igual que los autoservicios chinos.

Se constató, por otra parte, que el envío de la mercadería no cumple con las normativas bromatológicas vigentes y mucho menos con los protocolos por COVID-19. La entrega de tres compras fueron realizadas por dos personas que se movilizaron en un vehículo marca Mitsubishi -modelo Lancer GLXI, año 1997 (BJK 738)- que no tenía la identificación de la tienda.

Pero el modus operandi no fue casual, la tienda hizo lo mismo con tres productos de la marca Marolio: arvejas (340 g), paté de foie (90 g) y picadillo de carne (90 g). El paquete de arvejas secas remojadas no valía $33 sino $30, pero lo aumentó el 10% para ofrecerlo con un descuento del 9%. El pate de foie y el picadillo de carne valían $29, los aumentó el 8,6% para ofrecerlos con un 8% de descuento. En realidad, no ofreció ninguna oferta.

Semanalmente, Creus realiza dos trasmisiones en vivo por la red social Facebook. Al mejor estilo Claudio María Domínguez asegura que se trata de una “línea de ayuda emocional” y acusa a los “políticos opositores de La Matanza” y al intendente Fernando Espinoza de no acercarse a la gente. “Vos ayudame así yo me acerco más todavía a la gente. La ayuda emocional es una forma de que nos acerquemos”.

Y destaca: “Hay una… hay una… una propuesta nueva… para que la gente no tenga que salir y pueda comprar y elegir y comprar de calidad y económicamente. Esto nos tra… fue un logro que… convenios que hicimos con empresas de alimentos que en su momento nos estaban donando alimentos y no nos podían seguir donando alimentos y por lo menos buscamos alguna otra ayuda mediante la cual… las empresas te van a estar vendiendo directamente y nosotros vamos a estar llevando eh… el envió a domicilio. Hay un… Identidad Vecinal, un grupo de… de… personas está trabajando en esto. Ya se lanzó, ya podés comprar… Vamos a estar circulando también ese link (enlace)”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.