Inauguración del Hospital Favoloro: “Lo que no hicieron en 4 años, lo hicimos en tres meses”, dijo Espinoza

También hizo referencia a la pos pandemia al asegurar que “empieza una nueva Argentina, y por ahí escuché que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no la vida, si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social y educación de calidad, y de generar un desarrollo productivo y de trabajo”.

“Nosotros tuvimos 4 años de abandono de un gobierno anterior nacional y provincial, que cerró el Ministerio de salud y lo bajó de rango, que decía que no había que abrir nuevos hospitales en la provincia y que no había que invertir salud”, recordó en intendente.

El nosocomio se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Castillo, Región Sanitaria XII de la Provincia de Buenos Aires. Fue concebido y programado no sólo por su ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 1001, que brinda un rápido acceso no sólo para Rafael Castillo y las localidades vecinas de La Matanza, sino también por estar cerca de los límites con los partidos de Morón y de Merlo, por lo que ofrece acceso a la salud de calidad para más de 2.700.000 de bonaerenses.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.