Cómo opera el concejal Eduardo “Lalo” Creus para mentir, desinformar y maltratar en las redes sociales

Con un estilo bizarro empezó su campaña en 2019, mostrando sus nulas cualidades actorales. Ya como concejal, el hombre de Cambiemos utiliza las redes sociales para estimular, en voz baja, su candidatura a intendente. Lo hace mintiendo, creando escenarios ficticios y criticando al electorado de La Matanza.

“Soy el único que trabaja, yo soy el único que trabaja”, decía y repetía un Eduardo “Lalo” Creus que cada vez que se comunicaba a través de Facebook Live parecía olvidar que formaba parte de un bloque de cinco ediles de los cuales, según se desprende de sus propias palabras, los otros eran cuatro haraganes que solo se ocupan de cobrar un sueldo.

Su incursión en el “teatro por Internet” se inició en 2019 cuando, en plena campaña electoral, difundió una serie de videos contra la por entonces intendenta Verónica Magario y el diputado nacional Fernando Espinoza. A ambos los ridiculizó, les imprimió siempre un mote distinto y los denunció, sin prueba alguna, de hechos de corrupción.

Luego de asumir como concejal de Juntos por el Cambio, desde el 14 de diciembre último, Creus comenzó a utilizar la transmisión en directo que ofrece Facebook e Instagram para interactuar con los vecinos.

Cada sábado, a veces hasta más una hora, el edil habla de sus supuestos “pedidos de informe”, responde preguntas, desinforma con datos falsos de la realidad, les pide a los usuarios que repliquen la transmisión buscando más adeptos para su campaña y hasta maltrata a quienes osan criticarlo.

A medida que “Lalo” interactúa, como en cualquier transmisión de Facebook Live, quien lo mira puede saber quiénes son los internautas que opinan o preguntan y hasta cuántas personas participan de cada emisión. Además, la red social notifica quiénes son distribuidor de contendido. ¿Será que el concejal nunca supo de este detalle y a la hora de armar su circo web olvidó que podría ser descubierto?

Cuántos y quiénes son

“El sábado pasado hubo cerca de 20 mil vecinos que… se enteraron, que participaron, que lo vieron… Esto está generando… mucha motivación”, dijo Eduardo “Lalo” Creus sobre una de sus transmisiones. Sin embargo, Facebook informó 172 me gusta, 96 veces compartido y 4.4 reproducciones. Las cuentas no le dan al hombre del barrio René Salamanca ni sumando la poca repercusión en Instagram Stories y sus seguidores en dicha aplicación. Aunque la mayor fantochada está en quienes interactúan cada vez que el concejal se conecta en vivo prometiendo trabajar por los vecinos.

Una de las comentaristas destacadas es Griselda Diana Ramírez. La mujer integró el Pro-Peronismo de La Matanza -liderado por el exdiputado Juan Carlos Piriz-, espacio que junto a otras fuerzas políticas integraba la alianza Cambiemos. En 2015 cambió de referente dentro de la coalición electoral y fue candidata a concejal en la lista que encabezó Miguel Saredi como candidato a intendente.

En 2018, su nombre junto al de los concejales matanceros Lucas Alberto Córdoba y Mirta Elizabeth Redes, se detectaron entre las miles de personas que aparecieron como falsos aportantes para la campañas de Cambiemos en los comicios presidenciales de 2015. Ramírez y Córdoba ‘aportaron’ 32.000 pesos y Redes 38.000; los tres en efectivo. La causa pasó en diciembre de 2018 al fuero electoral.

“Diego Junco nos dice por… Instagram ‘que todos los políticos son iguales, que hablamos muchos (mucho) y no hacemos nada’. Me parece que… que hasta… en general podríamos estar de acuerdo”, dijo Creus en su primera transmisión.

El edil simula no conocer Diego Ariel Junco Argañaraz, de Isidro Casanova. Este hombre, junto a Diego Gianutti, conforma la productora El Mono Naranja y son quienes realizaron los cortos publicitarios de Identidad Vecinal y los videos bizarros que utilizó “Lalo” Creus en su campaña como candidato a concejal. En junio se encargaría de la publicidad de Tienda Vecinal (Ver: En medio de la crisis por la pandemia, sector del macrismo hace negocios con la comida).

“A pesar de las fiestas, hay vecinos que van a seguir juntado firmas, circulando el petitorio (…) No sé, son un montón… que hoy vi vecinos por todos lados. A… por ejemplo… saludo a… a José Luis… José Luis… Mastro que estuvo en la puerta del Banco Provincia de Ciudad Evita juntando… se juntó alrededor de 30 planillas de firmas y le fue rebien con un grupo de vecinos que lo ayudaron”, dijo el edil en su segunda transmisión. Mastro es referente de Creus en dicha localidad.

En la siguiente transmisión de “CHARLALO” -así denominó el concejal a su ‘ciclo’-, la usuaria Edith Tejada escribió: “Hola Lalo, acá estamos apoyándote y gracias por defender los derechos de los Matanceros”. Tejada es referente del equipo de Mujeres Líderes de Identidad Vecinal, la organización que lidera Creus, en el barrio La Loma de Gregorio de Laferrere. Además, es referente del radicalismo en el espacio del exconcejal Manuel Atencio, de quien es sobrina.

Por su parte, al igual que el resto, Silvana Sosa participó de varias de las transmisiones. “Acá tenemos alarma vecinal. Tocamos la alarma y nadie viene y supuestamente tenemos una garita de ‘seguridad’”, manifestó la mujer en uno de sus reclamos, afirmando estar “harta” de la inseguridad y relatando varios hechos policiales. También opinó sobre la epidemia del dengue y pidió mayor concientización. “Desde el municipio no tenemos ni vamos a tener prevención, hagámoslo nosotros”, pidió.

“Hola, Félix Cano. ¿Cómo estás, hermano…? Eh… me felicita por la presentación en la primera sesión del Concejo Deliberante y me sigue… y… nos van a seguir apoyando. Apoyémonos, apoyémonos, Félix, ¿eh? Trabajemos. Ahí yo sé que ustedes también sufrieron un tema de inseguridad y… estamos trabajando también… con la Policía ahí… viendo de que eso se… se resuelva… A ustedes, esa zona, como toda La Matanza, es… zona liberada, ¿no?”, dijo Creus en la decimotercera transmisión.

Apertura de sesiones del HCD. Félix Cano, uno de los «vecinos» que se movilizó junto a Creus.

Sosa es militante del radicalismo, rompió con el espacio de Atencio y trabaja en Identidad Vecinal y Cano, su esposo, es un referente de la UCR que apoya a Creus.

Silvia Rodríguez, por su parte, le reclamó a Eduardo Creus que pida la limpieza de un basural en la calle Lavalleja. “Es una calle que entra a tu barrio”, le recriminó. Esta mujer también se desempeña como integrante de Identidad Vecinal.

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el que se sumó a las charlas del concejal de Juntos por el Cambio fue el radical Vicente “Enzo” Gioia. El dirigente de Gregorio de Laferrere felicitó a los concejales macristas y agradeció su participación en un brindis de fin de año. Luego, en febrero último, habló de inseguridad y más tarde, el 7 de marzo, participó opinando sobre salud.

El expresidente del radicalismo local Sergio “Colorado” Rauch también se prendió en los vivos. En la séptima transmisión se quejó por la inseguridad en Ramos Mejía y en la novena pidió que “alguien proponga un proyecto de (La) Matanza a largo plazo”. ¿Ni Gioia ni Rauch se dieron cuenta que quienes participan de las transmisiones de Creus son, en su mayoría, sus propios militantes?

El 15 de febrero último uno de los comentaristas fue Gustavo Bogado, quien se quejó por la existencia de la Ceamse en González Catán y dijo que los vecinos de esa zona se sienten “abandonados” e “incomunicados”. Bogado fue precandidato a concejal en varias oportunidades (en 2009, Acuerdo Cívico y Social; en 2015, Frente Progresista Cívico y Social), apoya a Cambiemos y en particular a Creus.

El 1 de febrero, al minuto de haber iniciado su transmisión, apareció en los comentarios Zulema Fuertes afirmando: “Lalo vos no eres como otros, pero ojalá otros políticos fueran como vos!”. Y agregó: “Claro que los problemas se resuelven, lo que hace falta es actitud, acción y sobre todo que la gente deje de etiquetarse según el color político”. En la octava transmisión fueron varios los elogios de la vecina: “Me gusta lo clarito que hablás Lalo, muy bien!”.

Perfil trucho. Zulema Fuertes y Jhodyed Lizarazu, una misma persona en dos perfiles que hacen campaña.

La sorpresa llegó en la decimocuarta transmisión: “Jody… Lizar (Jhodyed Lizarazu) me dice ‘no hay que minimizar el coronavirus’. No, en lo más mínimo, hermano, eh… o… hermana. Yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Creus. No pronunció correctamente el nombre y apellido pero se trataba del perfil trucho de Fuertes, creado el 14 de marzo último para ser distribuidor de contenido del concejal.

Otra de las asiduas participantes es Cecilia Zacarías. “Lalo” Creus le pidió que escriba los siete principales problemas de su barrio en una lista como un ejercicio que propuso para todos sus “seguidores”. “Yo quiero saber si Ceci es de las que le da de comer al chancho o si sólo es de quienes lo culpan (…) Decime de qué localidad sos Ceci, porfa” (DdeR: el texto original fue corregido para facilitar la comprensión lectora).

15 de diciembre de 2019. Cecilia Zacarías en el cumpleaños de Lalo Creus.

Es raro que Creus no sepa de qué localidad es Cecilia Zacarías ya que la mujer participó del último cumpleaños del concejal, de las pegatinas a favor del edil y también se desempeña dentro de Identidad Vecinal. Las fotos del cumpleaños fueron publicadas en el perfil de Zacarías, donde también se puede ver a Guille Veliz.

Veliz apareció en la novena transmisión pidiendo una mejor recolección de residuos en el barrio Villa Scasso, a la altura del kilómetro 28 de la ruta 3. También habla de la inseguridad. El 29 de febrero el mismo usuario dijo: “Le dieron tanto de comer al chancho que engordó -Creus le llama Chancho a Fernando Espinoza- a tal punto que ahora hay que comerlo”.

2019. Guille Veliz, junto a Cecilia Zacarias y Daniel Müller, haciendo pegatinas para Creus.

El concejal también le pidió a Veliz que haga su “listita” de problemas y se la mande por mensaje. Claro que Guille podría dársela personalmente ya que es quien realiza pintadas callejeras para el sector de “Lalo” como así también pegatinas de afiches.

Volviendo a la segunda transmisión encontramos a Mariano Winograd. El hombre pidió saber cuál es el “proyecto de desarrollo rural para 20 de Junio”. Sin respuesta, insistió en la tercera transmisión y aún sin éxito regresó para saber cuál sería la idea de Creus con respecto al Mercado Central y su rol en la emergencia alimentaria.

“Un hermano de la vida”, dijo Creus tras leer el último comentario de Winograd, pero tras responder lo trató como un vecino más: “Espero que con esa preocupación… estoy seguro que vas a jugar un papel importante con ese tema. Sigámoslo y difundámoslo”, le propuso. Winograd trabaja en Comendalidad y Desarrollo Humano en merenderos de Identidad Vecinal. Además, en el proyecto Comer Mejor de dicha ONG.

“Ricardo me… me comenta… Ah… ‘que mi compromiso…’ ¡Ah!, ‘que mi compromiso es, eh… nuestro compromiso’. Gracias, Ricardo. Y… y… bueno, gracias. ‘Que yo los represento…’. Y… che, Ricardo… no te olvides lo que dije, yo, si no acompañan, no valgo nada”. Inentendible, el concejal habla de Ricardo Viera, un “seguidor” que le agradeció por preocuparse por los vecinos. Tiempo después, el “vecino” reiteró sus vitoreos: “Vamos Lalo!!! Estamos con vos!!! No hay que darle de comer al chancho”.

“Gracias por el apoyo, si te parece podes comunicarte con nosotros al privado”, le dijo Creus. Tal vez podrían hablar en privado pero cara a cara, ya que en su perfil de Facebook Viera dice que su empleo es en Identidad Vecinal y el 13 de enero último creó en esa red social la página “Agrupación JXC González Catán. LALO CREUS. Conducción Ricardo Viera” para ser distribuidor de contenido.

Otros de los que aparecen interactuando en esta nueva modalidad de comunicación que utiliza el concejal de Cambiemos son Mónica Ferreyra, Sergio Daraio y Juan Paredes. “Así se habla”, “Vamos Lalo, fuerza!!!” y “Matanza necesita de gente como vos” fueron algunas de las palabras de aliento que se pudieron leer. Ferreyra, Sergio Daraio y Rubén Cansino (ver más abajo) integran el grupo folclórico “La Gauchita y el Caminante” de la cooperativa cultural de Identidad Vecinal. También allí se desempeña Julio Paredes, quien se presenta como “El emperador del cuarteto”.

Dijo textual Romina Amato el 28 de diciembre: “Y con respecto a la inseguridad ¿Que se puede hacer? Porque MALGARIO mucho matanza avanza pero manda a sus politruchos de la guardia urbana y no hacen nada… A Lo mismo la basura…acá no pasa el basurero, tenemos que pagarle 3 veces por semana a un carrero para que nos lleve la basura, vivo a 2 cuadras del asfalto y acá no entran”.

Dijo textual Daniel Müller el 15 de febrero: “Acá en… 24 de Febrero no hay recolección de residuos, estamos a dos cuadras de Da Vinci y le tengo que pagar a un carrero tres veces por semana… pasa un camión de basura los martes a la mañana sobre una calle. Gracias Lalo por preocuparte por tus vecinos”.

Sigamos cambiando juntos. Romina Amato y Daniel Müller, dos, que según Creus, saben votar.

Los laferrerenses Romina Amato (desde el 4 de julio de 2019 trabaja en Identidad Vecinal) y Daniel Müller (trabaja en Identidad Vecinal y realiza las pintadas y pegatinas para Creus) escribieron durante las trasmisiones en vivo y Creus leyó sus comentarios como si fueran simples vecinos. Ambos son pareja.

El 14 de marzo, el concejal agradeció los mensajes de Cristian Lenz, Mariano Palacios, Nelly Domínguez y Fabio Sotelo. “Busquen por ahí donde dice compartir y… juéguensela conmigo, eh. Juéguensela… ayúdenme a que se sepa lo que está pasando”, pidió.

2019. Claudio Lenz, detrás del vallado, junto a Ramiro Tagliaferro en el cumpleaños de María Eugenía Vidal

Pero los “vecinos” no eran tales. Ulises Cristian Ruiz Lenz trabaja para Creus y participó del último cumpleaños de María Eugenia Vidal, realizado en la Plaza San Martín de Morón, estuvo en el palco con los funcionarios. Junto a Palacios es distribuidor de contendido. Domínguez milita en el radicalismo, en el espacio de Gioia. Y Sotelo ingresó al radicalismo de la mano de Sergio Rauch y milita para Creus.

Cabe destacar que, en ningún caso, el concejal aclaraba que quienes se encentraban interactuando no eran vecinos comunes, sino militantes políticos.

Como si fuese un manejo de marionetas, los “vecimilitantes” se repiten en cada una de las transmisiones que realiza el concejal. Van y vienen con elogios hacia su persona, como así también con reclamos y críticas que apuntan directo al Municipio.

Así aparece disfrazado el ejército de falsos vecinos que continúa con otros integrantes de Identidad Vecinal como Abg Dee Lafe, Claudita González, Jara Reina y Lucia Acosta o militantes políticos de Juntos por el Cambio como Ruth Gaete Molina, Emilio Valverde y Sergio Giuliani, y de la UCR como Esther Pereyra, Ramón Acevedo y Raúl González.

Lo que Creus está haciendo es utilizar aquella matriz del macrismo tan criticada durante la campaña de Cambiemos: falsas personas comunes, militantes identificados con las ideas del líder y en plena actividad, todos ellos participando sobre un escenario armado a efectos de generar y formar opinión contraria a un gobierno -en este caso el municipal- y dispuestos a hacer girar la rueda de una campaña prematura que el concejal lanzó sigilosamente intentando ser el hombre que la oposición coloque como candidato a intendente en 2023.

