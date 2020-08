Burradas de un concejal

Creus: “Estoy muy agradecido de esta oportunidad, lo hago con mucho gusto… Siento que… esos 200 mil vecinos que… me eligieron a mí y a los otro cuatro concejales… que somos parte del bloque de Juntos por el Cambio, me dieron una gran responsabilidad… pero también un gran compromiso”.

Creus: “Necesito que me ayudes, compartilo. Hacé tu partecita, yo… estoy cumpliendo mi laburo, eh. Este es mi laburo, eh… vos me estás pagando el sueldo”.

Creus: “En el municipio no existe el secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad hoy es el mismo que es el… el jefe, el… secretario de Gobierno. O sea, tiene dos cargos. No creo que se pueda ocupar todo”.

No son diputados, son “ciudadanos con el título de concejal”. Y no tienen por qué votar los proyectos que pueda enviar el Ejecutivo y a su vez el intendente puede vetar una ordenanza.

Si las cámaras están stand-by (modo de espera o reposo) no están grabando, por lo tanto no sirven para la prevención.

“No sé si… no sé si… si está bueno pero es mi deber dar información”, dijo Eduardo Creus, el concejal que no hace otra cosa que… desinformar y mentir.

