El concejal que agrede a quienes lo critican

Entre los vecinos que no militan en su fuerza política o en ninguna afín a ella, hay algunos que se enganchan con las transmisiones de Eduardo “Lalo” Creus y lo critican. Al edil no le gusta y responde con agresiones, al igual que lo hizo y lo sigue haciendo con sus adversarios políticos.

“No hace falta agredir para expresar una idea, no hay que agredir al que piensa distinto”, dijo Creus en uno de sus “programas”, olvidando los videos bizarros que realizó durante la campaña electoral y en los que ridiculizó y agredió a Fernando Espinoza y Verónica Magario.

En sus emisiones en vivo, dijo sobre Espinoza: “No es rápido y furioso… el intendente, es rapidito y silencioso. Así hace las cosas”. “Gracias a… al intendente… Fernando. Fernando ‘Manos de tijera’, como la película”. “Yo te invito a que nos reunamos. Y ahí personalmente te puedo explicar… cómo… cómo se puede cambiar La Matanza y cómo podemos dejar de darle de comer al chancho”. También llamó “Kiciloco” al gobernador bonaerense Axel Kicillof y “Tiro Loco” a su ministro de Seguridad, Sergio Berni -al que también se refirió como “cirquero”-.

“No sean nabos”

El concejal utiliza sus videos para pedir que la gente se sume a su fuerza política, empero aclara: “Necesitamos ‘mucha gente’. La gente… La gente que no sea… (exhibe un termo) cabeza de… cabeza de termo, eh, por las dudas’”.

Creus copia la misma calificación que utilizó el periodista Eduardo Feinmann en abril de 2019 contra los votantes K (“Termocéfalos, eso es lo que son. Cabeza de tacho, tenés que ser una cabeza de termo”). La expresión «cabeza de termo» describe a una persona de poca luces, no muy inteligente ni imaginativo, sin mucha chispa, distraído. Aquel que conserva lo que le metan adentro, sin ninguna posibilidad de modificarlo.

Creus le dice a la gente que no se sabe expresar, que no sabe escribir, que no sabe votar, y sin embargo también afirma: “Para mí, el ejemplo siempre lo tiene que dar el que está arriba. Si el que está arriba enseña violencia, el que está abajo va a ser violento”.

El expiquetero se cree un erudito en materia electoral por eso afirma que la gente de La Matanza no sabe votar y le pide que corte boleta: “Si la gente no entiende que la mayoría de los problemas tiene que ver con el intendente que elige… va a seguir votando presidentes… y ahí colado van a entrar los intendentes”.

Y agregó: “Entonces… Bueno, vos no lo habrás votado… si me estás mirando, supongo, pero… pero vale arrepentirse también. Así que… el… el… el punto es que le(s) digas a tus vecinos, a tus parientes, a tus amigos… que votan en La Matanza que… no sean nabos y que en el 2023 tenemos otra oportunidad”. De esta manera el edil afirma que quienes votaron a Fernando Espinoza son “nabos”. El edil menosprecia así al electorado local, a quien intenta seducir como supuesto futuro candidato a intendente.

