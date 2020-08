No nos conoce nadie

“La gente tiene que saber quiénes son sus concejales, la gente le(s) paga el sueldo a los concejales. ¿Qué hacen los concejales?, ¿para qué están los concejales? (…) La gente no tiene ni idea… ni para qué están ni quiénes son (…) Los desafío, ¿cuántos de ustedes me pueden mandar por mensajito… los nombres de ‘tres concejales’… ¿Y hay veinticuatro? ‘Tres concejales’. La gente… capaz que estoy siendo abusivo. Sí… ‘dos concejales’, dos concejales”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.