Robos y destrozos en un comedor de Virrey del Pino  

“La demanda es muy grande”, dijo Luna. Los Álamos está ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Camarones, donde las familias comienzan a llegar a las 8. “A esa hora empezamos a repartir los números. Vienen familias de otros barrios y no podemos decirles que no hay comida para darles”, manifestó el encargado del espacio solidario.

