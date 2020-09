Homenajearon a los matanceros que crearon una cápsula para el traslado de pacientes con Covid-19

Por su parte, Daniel Orellana, manifestó: “esto significa mucho porque es un aporte a la comunidad, a nuestro pueblo matancero” y remarcó: “sabemos que esto es una enfermedad que nos está enseñando día a día y que esto no se termina en éstas dos cápsulas. Sabemos que es el inicio de algo y, estando siempre del lado de la solidaridad, no nos vamos a detener en esto y vamos a seguir aportando”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.