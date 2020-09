De a poco, el comedor y merendero Los Álamos se recupera de un violento robo

“Las viandas que se reparten de lunes a viernes tienen alimentos para 11 personas porque las familias que se acercan son muy numerosas, por eso la demanda es tan grande”, explicó Luna, quien además contó: “Vienen familias de otros barrios y no podemos decirles que no hay comida para darles”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.