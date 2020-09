Piden ayuda para una mujer epiléptica que no pude comprar su medicación 

Sin más recursos, la mujer asiste con sus hijos al comedor Los Álamos de Virrey del Pino para tener un plato de comida. “La estoy peleando para seguir adelante, no puedo bajar los brazos”, manifestó María, que sufre varios ataques a la semana por no estar cumpliendo con su tratamiento.

Desde hace dos meses, el Programa Federal Incluir Salud interrumpió la entrega de los fármacos recetados por su neuróloga. No puede comprarlos de manera particular y su estado de salud se agrava día a día por la cantidad de ataques que sufre.

