Un reclamo genuino y la sombra de una intencionalidad política

En estas horas difíciles hay entonces dos claras marchas: la de los empleados municipales que genuinamente piden ser tenidos en cuenta de otra manera y la de los buitres externos o internos que piensan en un fin de ciclo y no lo quieren decir de frente para no perder sus privilegios.

Las acusaciones y las dudas están más que fundamentadas si se tiene en cuenta que Troncoso no hubiese podido ganar las últimas elecciones de no haber sido por el apoyo político que recibió desde el municipio. Las gestiones realizadas por su jefe Juan Carlos Sluga sirvieron para obtener el empujón final que lo situó al frente del gremio.

Desde hace tiempo largo los trabajadores municipales de La Matanza no tienen paritarias. La crisis económica establecida por el macrismo fue, sin embargo, superada de buena manera por el entonces gobierno de Verónica Magario. Aunque tanto en ese caso como en la nueva gestión de Fernando Espinoza se otorgaron bonos extras que no formaron parte de un aumento real al sueldo básico de cada empleado. Con el correr del tiempo, esa inestabilidad y los evidentes bajos sueldos hicieron que los trabajadores comenzaran incipientes planes de protesta.

