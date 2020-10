Un nuevo sector quiere pelear en internas por el PJ de Morón

“En Morón hoy el PJ como partido no existe”, afirma Cardone al tiempo que asegura: “Desde principios del año 2000 comenzó una decadencia que nos llevó a que hoy el justicialismo no tenga representantes dignos en el distrito y a su vez no pueda decidir candidatos para cada elección municipal”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.