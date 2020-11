Caso Lautaro Villaverde: indignación de la familia tras las condenas a 15 y 17 años de prisión a los acusados 

“Para la justicia esto fue un homicidio simple. Los jueces no vieron agravantes de ninguna índole, para ellos no hay alevosía porque Lautaro no estaba drogado ni alcoholizado ‘entonces se podría haber defendido’. Si leés el fallo, te vas a querer ir del país”, lamentó el padre de la víctima.

“Dos tipos de 30 y pico de años arrinconan y asesinan a un pibe de 19. Lo apuñala uno y el otro lo patea y le rompe la cabeza con un adoquín. La perito forense comprueba que el pibe de 19 años no presentaba lesiones de autodefensa (reacción instintiva que tenemos de levantar los brazos cuando estamos en peligro), es decir, que no le dieron tiempo de defenderse”, comenzó su descargo Cejas.

“Esto no es una cuestión de sed de venganza, pedimos la condena perpetua porque es muy evidente que fue un homicidio con alevosía”, aclaró Cejas. Pero a pesar de las pruebas presentadas, en las primeras líneas del fallo, la jueza Lucia Laura Pacheco “dejó en claro que la alevosía no podía ni siquiera ser contemplada”, contó el abogado.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.