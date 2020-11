El Refugio Las Renatas atraviesa una crítica situación por falta de recursos

Pero la entidad no recibe ningún tipo de subsidio ni donaciones de grandes empresas. El sostén del refugio ha sido desde sus inicios la colaboración de particulares. “Con la situación de la pandemia y la crisis económica muchos de los que aportaban su granito de arena mensualmente, no lo está pudiendo hacer”, lamentó la mujer.

En la actualidad, el centro alberga a 113 animales. Por las dificultades que atraviesan, no es posible recibir a nuevos “renatos”, ya que no pueden afrontar los gastos veterinarios que requiere cada nuevo ingresante. Dependiendo de la patología y condición general, ese costo oscila entre los 6 mil y 20 mil pesos.

Y es que la crisis económica que atraviesa el Refugio Las Renatas es extrema, tanto, que incluso su creadora teme no poder continuar a poco de cumplirse un año de haber desembarcado en Virrey del Pino. “La cuestión es que no tenemos recursos para subsistir. Al ser un refugio de animales con discapacidad todo es más complicado y los gastos para cuidados y atención veterinaria son muy difíciles de cubrir”, explicó Ferrero, quien además advirtió que “el refugio no va a poder en esta situación”.

