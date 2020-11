Prisión perpetua para uno de los implicados  en el asesinato de Emiliano Pereyra   

“Hoy sabemos que descansas en paz, hoy sabemos que el luchar y no bajar los brazos tiene su recompensa. Hoy el dolor sigue ahí, pero sabemos que esa lacra que mató al Pela se va a pudrir en una cárcel y no le va a joder la vida a nadie más, que no va a volver a destruir una familia como destruyó la nuestra, y eso nos alivia un poco”, manifestaron desde la familia de la víctima.

