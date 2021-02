Piden que se investigue el crimen de un matancero en Punta Indio

Desde el entorno de la víctima aclararon que el arma encentrada no le pertenecía y que el crimen no está relacionado ni a un “ajuste de cuentas” ni a una “deuda”. La familia sí relaciona el crimen con un episodio ocurrido dos años atrás que enfrentó a Marques con efectivos policiales del pueblo, que intentaron inculparlo del robo de ganado vacuno.

