Una familia busca ayuda para llevar donaciones de La Matanza a Misiones 

“Lo único que nos mueve es la solidaridad, mantener viva la memoria de mi hijo con cosas buenas”, resume Mauro Cejas, papá de Lautaro. Con ese espíritu, lograron reunir calzado, ropa, alimentos no perecederos, agua mineral y juguetes, entre otros elementos, pero no cuentan con el transporte para enviarlas a destino.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.