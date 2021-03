Se realizará una Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia

El objetivo no solo será recordar y homenajear a los 30.000 desaparecidos y sobrevivientes, sino también exigir que estos “sitios del horror” se conviertan en Espacios de Memoria. La caravana se llevará a cabo en vehículos particulares o micros, respetando los protocolos sanitarios correspondientes y pasará por los ex CCD conocidos como Sheraton, Vesubio, Puente 12/Banco y la Brigada de San Justo.

Frente a la situación epidemiológica y las restricciones aún vigentes por la pandemia de Covid-19, no habrá actos multitudinarios para recordar el inicio de la última dictadura militar. Organismos de Derechos Humanos de La Matanza, convocaron a sumarse a un recorrido por ex centros clandestinos de detención, que se llevará a cabo en vehículos particulares o micros, respetando los protocolos sanitarios.

