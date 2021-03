Intentó matar a la madre de su hijo y se suicido

Una mujer de 45 años fue baleada en la puerta de su casa por su ex pareja, de quien se había separado hace 10 años y a quien había denunciado por violencia de género. Fue herida en el tórax y tras ser intervenida, se encuentra fuera de peligro. El hombre se disparó en la cabeza y murió en el acto. Una mujer de 45 años fue atacada a balazos por su ex pareja y padre de sus cuatro hijos, cuando salía de su hogar de Ramos Mejía en la mañana de este viernes. Sobre el agresor pesaban denuncias por violencia de género y una orden de restricción perimetral que violó con claras intenciones de cometer el femicidio.

