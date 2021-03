Curso de Payaso terapéutico en la UNLaM

“Con la cámara aparecimos en lugares que antes, tal vez, no se podía, porque los ángulos y los planos de la cámara te lo permite, y antes no nos dábamos cuenta”, ponderó Pungitore, con la sonrisa que lo caracteriza y bajo la cual siempre pregona “potenciar lo que está y es lo que siempre más se rescata”.

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.