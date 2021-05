Espinoza se reunió con el Consejo de Emergencia contra el Covid

“Es imprescindible inscribirse para poder vacunarse. Todas y todos los bonaerenses que quieran aplicarse la vacuna tienen que estar registrados en el sistema a través del sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar y esperar la notificación con el turno asignado. El vecino que no esté inscripto no puede recibir su vacuna”, remarcó Fernando Espinoza y agregó: “Vamos muy bien en el ritmo de vacunación, pero necesitamos que todos los mayores de sesenta años y personas con enfermedades de riesgo se anoten. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatir y terminar con esta pandemia del COVID-19”.

