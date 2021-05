La Matanza ya vacunó «a más del 45% de los inscriptos» para recibir la vacuna contra el Covid

“No tengo más que palabras de agradecimiento para las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras y camilleros, para todo el personal de limpieza y el personal administrativo, para todos. No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo durante esta pandemia y poder sentir la emoción al ver las lágrimas de felicidad de las personas que se vacunan”, concluyó el jefe comunal.

“La pandemia se va a terminar. Este mayo no es el mismo mayo que el del año pasado, cuando recién empezábamos con la pandemia y no la conocíamos mucho. Sin embargo, enfrentamos y vencimos a la primera ola. Ahora, en esta segunda ola que estamos atravesando, y con la importancia de tener la vacuna, también la vamos a vencer”, indicó el jefe comunal.

“Le pedimos a nuestras vecinas y vecinos bonaerenses, que sigan inscribiéndose en www.vacunatepba.gba.gob.ar porque es la única forma de poder vacunarse. Si no están inscriptos en la página web, no se pueden vacunar”, agregó.

