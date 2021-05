Comunidad universitaria repudió los dichos de Maria Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal ignora mucho de lo que sucede en el ámbito de la Universidad. Pero no la culpamos. A diferencia de millones de estudiantes que accedieron al sistema universitario no arancelado para soñar con un futuro mejor, Vidal completó toda su trayectoria educativa en instituciones privadas y no tuvo la suerte de “caer en la educación pública”.

Pero tras contextualizar la desatinada frase que sentencia que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, llegó a la misma conclusión. La exfuncionaria porteña argumentó que “a los chicos que nacen en esos barrios les cuesta más terminar el secundario porque hay más barreras y menos oportunidades”. “Hoy está la puerta de la universidad del Conurbano, pero todo lo anterior no está. Por más que le pongas la puerta de la universidad en el mismo distrito, les cuesta mucho. Si queremos inclusión de verdad, hagamos inclusión de verdad. Podés tener una universidad bárbara, pero no van a llegar”, se explayó.

Al explicarle a la periodista Mariana Verón los motivos que la llevaron a esa desafortunada conclusión, Vidal puso en contexto: “Yo venía de Puerta de Hierro, que es ‘una villa grande de La Matanza al fondo’”. Más allá de la visión centralista de denominar “La Matanza al fondo” a un barrio ubicado en el corazón del Distrito (se trata de una lectura propia de quienes aterrizan en el Conurbano para una aventura política provenientes de la CABA), la exvicejefa de Gobierno de la Ciudad recriminó que la UNLaM no abría una colonia de vacaciones para los y las habitantes del barrio. Si bien no hubo gestiones formales para tal actividad, quizás la entonces gobernadora ignoraba que más de 15.000 personas (incluyendo casi 3.000 deportistas federados) practican actividades deportivas y recreativas en la Universidad que, según apuntó, “no abre sus puertas”.

