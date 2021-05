Elecciones en la FAM: Fernando Espinoza: “se equivocan aquellos dirigentes que juegan a la politiquería barata”

“Evidentemente, no es este el momento de centrarnos en eso. Enfrentamos una pandemia mucho más terrible que la del año pasado”, dijo el intendente de La Matanza y en la misma línea agregó: “en este contexto, de ninguna manera debemos perder ni un segundo en temas que no son absolutamente prioritarios ahora. De las elecciones en la FAM y de las elecciones generales vamos a ocuparnos a su debido momento”.

