Virrey del Pino: Merendero Las Violetas pide ayuda de la comunidad

“Este es un barrio muy humilde”, remarca Marcela, de manera que no hay vecinos de la zona que puedan colaborar. Las donaciones llegan de otros puntos de La Matanza y CABA, pero lamentablemente, no son suficientes.

Debido a la pandemia, no es posible concentrar a las personas en un espacio y por ahora la actividad se lleva delante de esa manara. Las Violetas tienen registrados no solo a los menores, sino también a papás, mamás y personas mayores.

Se encuentra en el barrio El Tizón y asiste a 80 chicos. No solo con alimentos, sino también con ropa, calzados, juguetes y libros. No tienen apoyo estatal y necesitan desde mercadería hasta garrafas.

