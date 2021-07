Cómo se perfila La Matanza para las elecciones que se vienen

Por allí pasó Hugo Cano, hombre de Virrey del Pino que siempre forma parte de alguna oposición local y su numerosa familia es la que integra varias monoagrupaciones que intentan mostrarse como un fuerte frente político en la zona sur del distrito. Otro que intentó seducir a Berni fue Sergio Lovera, un empresario de Gregorio de Laferrere que no tiene experiencia política y la única movida que se le conoce fue haber concurrido junto a su familia a una marcha opositora en tiempos de Mauricio Macri presidente. Con una amplia bandera, Lovera y su familia se mezclaron entre los manifestantes para disimular su nula convocatoria. Hubo en puente 12 una tercera visita, la del exempresario inmobiliario Martín Di Santo. Fue tal vez la reunión más enigmática que se dio en el Ministerio de Berni ya que se supone que Di Santo no tiene intenciones partidarias, aunque él se dice trabajando en otra faceta junto al dirigente Raúl Magario.

La parte comunicacional de Fernando Espinoza es hoy sin dudas su pata más floja. Con frases grandilocuentes, quienes manejan su discurso pretenden posicionarlo en las primeras líneas de la política provincial. Lo colocan sin embargo, muchas veces, en un lugar ridículo que sirve para que sea fuertemente criticado en redes sociales, un espacio que no es el real pero que guste o no hoy marca una fuerte tendencia del humor social.

Por el lado del oficialismo local el panorama no parece haber cambiado en demasía. Fernando Espinoza sigue teniendo el manejo y no encuentra frentes internos que se animen a disputarle el poder. Heredero de Alberto Balestrini, el actual intendente no perdió nunca la conducción del peronismo regional. Sin embargo, en los últimos años viene cometiendo errores no forzados que podrían significarle un tambaleo personal.

